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Корреспондент «Звезды» объяснил необычное движение транспорта с эвакуированными с «Азовстали»

17:15 02.05.2022
Как уточнялось, условия договоренностей по эвакуации российской стороной были выполнены.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал, что транспорт с мирными жителями Мариуполя, которых эвакуируют с территории «Азовстали», движется задним ходом, чтобы обезопасить себя в случае обстрела со стороны националистов.

Как уточняется, за работой гуманитарного коридора следят наблюдатели ООН. Однако их присутствие не сильно ускоряет процесс переговоров. Ранее сообщалось, что на место эвакуации прибыли машины украинского Красного Креста. Уточнялось, что, по всей видимости, в ходе переговоров было принято решение, что эвакуацию будут проводить военные Донецкой народной республики (ДНР). В свою очередь, условия договоренностей по эвакуации российской стороной были выполнены. 

Ранее в Минобороны России назвали число уже эвакуированных с мариупольского комбината «Азовсталь» мирных людей. В частности, в ведомстве уточнили, что выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму, приняли решение 69 мирных жителей. Их передали представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета красного креста.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов

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