Корреспондент «Звезды» показал подготовку к эвакуации гражданских с «Азовстали»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры происходящего рядом с заводом «Азовсталь» в Мариуполе. Нашему корреспонденту удалось снять подготовку эвакуации гражданских с территории предприятия.

«Видим колонны автобусов, которые сюда приехали за людьми находящимися на предприятии. Можем сказать, что с нашей (российской. - Прим.ред.) стороны все условия договоренностей по выходу оттуда были выполнены», - рассказал корреспондент Алексей Дегтярев.

По его словам, на место также прибыли машины украинского Красного Креста, однако, судя по всему, в ходе переговоров было принято решение, что эвакуацию будут проводить военные Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее в Минобороны России назвали число уже эвакуированных с «Азовстали» мирных людей. Около половины вызволенных граждан добровольно решили остаться в ДНР, уточнили в ведомстве.