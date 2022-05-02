В МО РФ сообщили, что 57 эвакуированных с «Азовстали» мирных жителей добровольно остались в ДНР

За время операция по вызволению граждан с территории предприятия вышли более ста человек.

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Более 50 мирных жителей, вызволенных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, приняли решение остаться в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, 30 апреля с территории предприятия вышел 21 человек, из близлежащих домов - 25 человек.

«Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в Донецкой народной республике», - говорится в сообщении.

На следующий день, 1 мая, с завода вызволено 80 гражданских лиц. Им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь. Из этих людей 11 решили остаться в ДНР, а 69 человек переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста и выехали в направлении города Запорожье.

«Вооруженными силами Российской Федерации обеспечивается безопасность следования гуманитарной колонны с гражданскими лицами, эвакуированными с территории завода "Азовсталь", на подконтрольную киевскому режиму территорию», - добавили в МО РФ.

Ранее эвакуированные с «Азовстали» рассказали, что происходило на его территории. В частности, одна из женщин отметила, что мирные жители пытались уйти несколько раз, однако украинские боевики не давали им этого сделать.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.