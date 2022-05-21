Байден снял Кирби с поста пресс-секретаря Пентагона
Президент США Джо Байден назначил официального представителя Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщили в Белом доме.
В своей новой должности Кирби предстоит координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США и выступать спикером по некоторым, связанным с данной сферой вопросам, сообщили в администрации Джо Байдена.
«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», - приводит РИА Новости слова президента США.
Ранее Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост нового посла на Украине. Церемония приведения ее к присяге состоится в ближайшее время.