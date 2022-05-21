Байден снял Кирби с поста пресс-секретаря Пентагона

Джон Кирби занимал пост официального представителя военного ведомства США с 2021 года.

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Президент США Джо Байден назначил официального представителя Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщили в Белом доме.

В своей новой должности Кирби предстоит координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США и выступать спикером по некоторым, связанным с данной сферой вопросам, сообщили в администрации Джо Байдена.

«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», - приводит РИА Новости слова президента США.

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