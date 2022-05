В стране и мире WP узнала об уходе Джона Кирби из Пентагона Максим Крюков Он займет должность старшего специалиста по связям с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности. © Фото: David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Читайте нас на: Официальный представитель Пентагона Джон Кирби покинет свой пост и перейдет работать в Белый дом. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники. Телеканал CNN сообщает, что Кирби займет должность старшего специалиста по связям с общественностью в области внешней политики в Совете национальной безопасности. Как утверждает WP, президент США Джо Байден и представитель военного ведомства уже обсудили смену должности на совместной встрече. Ожидается, что Кирби при необходимости будет сопровождать пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифингах. О том, кто займет пост Кирби в Пентагоне, не сообщается. Ранее в США раскритиковали Карин Жан-Пьер после слов о президенте РФ Владимире Путине. Новый представитель Белого дома обвинила российского лидера в высоких темпах американской инфляции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика