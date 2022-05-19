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В США утвердили кандидатуру нового посла на Украине

Ян Брацкий
05:30 19.05.2022
В настоящее время Бриджит Бринк занимает аналогичный пост в Словакии.
В США утвердили кандидатуру нового посла на Украине
© Фото: Secretary Antony Blinken, Twitter
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Бриджит Бринк утверждена на должность посла Соединенных Штатов Америки на Украине. Соответствующее решение приняли сенаторы. Кандидатуру Бринк одобрили единогласно.

«Мы только что утвердили Бриджит Э. Бринк... послом на Украине», - объявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер, слова которого приводит РИА Новости.

В настоящее время Бриджит Бринк занимает аналогичный пост в Словакии. Что касается Украины, то в этой стране полноценного посла США не было с 2019 года, когда экс-глава Белого дома Дональд Трамп уволил Мари Йованович.

Бринк является кадровым дипломатом с большим опытом. Выпускница Лондонской школы экономики и политических наук владеет несколькими языками, в том числе русским. Во время работы в Госдепе США занималась вопросами Восточной Европы, постсоветским пространством и Балканами.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о возобновлении работы посольства Соединенных Штатов в Киеве. В феврале посольство прекратило работу в столице Украины, его сотрудники временно выехали во Львов. В начале мая стало известно о том, что дипмиссия возобновляет свою работу, в Киев пока возвращается ограниченное количество сотрудников.

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