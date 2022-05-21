Российские члены экипажа МКС проверили пристыковавшийся после сбоев Starliner

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Российские члены экипажа МКС проверили корабль Starliner, пристыковавшийся в ночь на субботу к станции после нескольких сбоев.

Члены экипажа провели осмотр корабля, индикатора невесомости и человекоподобного тестового устройства «Рози Рокетир». С помощью 15 датчиков он должен измерять нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам, пишет ТАСС.

В пятницу, 20 мая, космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС. Первый за два с половиной года старт космического судна состоялся в четверг, 19 мая, в 18:54 по местному времени (01:54 мск). На борту корабля находилось порядка 360 кг полезных грузов.

Позже в NASA сообщили, что Starliner пристыковался к Международной космической станции спустя сутки после старта в 03:28 по мск 21 мая. Ранее утверждалось, что стыковка корабля космического судна с МКС задерживается в связи с проверкой готовности стыковочного механизма.