Корабль Starliner с полезными грузами стартовал к МКС

Планируется, что космический аппарат уже через сутки в автономном режиме состыкуется с Международной космической станцией.

© Видео: twitter, NASA © Фото: twitter, NASA

Космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС. Трансляция запуска ведется на сайте NASA.

Первый за два с половиной года старт космического судна состоялся в четверг, 19 мая, в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 мск). На борту корабля находится порядка 360 кг полезных грузов. Планируется, что аппарат уже через сутки в автономном режим состыкуется с МКС.

После стыковки Starliner пробудет на станции от пяти до десяти дней и затем вернется на Землю с порядка 270 кг грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха.

Напомним, первый запуск Boeing Starliner состоялся в конце 2019 года. По данным NASA, корабль был выведен на орбиту нештатно - у Starliner не произошло включение двигателя, необходимого для сближения корабля с МКС.