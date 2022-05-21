В NASA сообщили о стыковке Starliner с МКС после двух неудачных попыток

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В NASA сообщили, что корабль компании Boeing Starliner пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя сутки после старта в 03:28 по мск 21 мая.

Ранее утверждалось, что стыковка корабля космического судна с МКС задерживается в связи с проверкой готовности стыковочного механизма.

Как уточнялось, изначально планировалось, что стартовавший с Земли в четверг, 19 мая, корабль пристыкуется в автоматическом режиме в 02.10 мск. Когда он приблизился к МКС на расстояние 30 метров, поступило сообщение о том, что «на данной орбите стыковки не будет», передает ТАСС.

Вторая стыковка ожидалась в районе 02.57. Позже в NASA сообщили, что переносит ее еще на полчаса из-за проблем со стыковочным механизмом. Также специалисты утверждают, что космический корабль находится в исправном состоянии, его сближение со станцией идет в штатном режиме.

Днем ранее сообщалось о том, что космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС.

Уточнялось, что после стыковки космический корабль пробудет на станции от пяти до десяти дней. Далее он вернется на Землю с порядка 270 кг грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха.