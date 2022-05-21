В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В NASA сообщили о стыковке Starliner с МКС после двух неудачных попыток

Виктория Ивашечкина
04:03 21.05.2022
Ранее специалисты утверждали, что космический корабль находится в исправном состоянии.
В NASA сообщили о стыковке Starliner с МКС после двух неудачных попыток
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

В NASA сообщили, что корабль компании Boeing Starliner пристыковался к Международной космической станции (МКС) спустя сутки после старта в 03:28 по мск 21 мая.

Ранее утверждалось, что стыковка корабля космического судна с МКС задерживается в связи с проверкой готовности стыковочного механизма.

Как уточнялось, изначально планировалось, что стартовавший с Земли в четверг, 19 мая, корабль пристыкуется в автоматическом режиме в 02.10 мск. Когда он приблизился к МКС на расстояние 30 метров, поступило сообщение о том, что «на данной орбите стыковки не будет», передает ТАСС.

Вторая стыковка ожидалась в районе 02.57. Позже в NASA сообщили, что переносит ее еще на полчаса из-за проблем со стыковочным механизмом. Также специалисты утверждают, что космический корабль находится в исправном состоянии, его сближение со станцией идет в штатном режиме.

Днем ранее сообщалось о том, что космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС.

Уточнялось, что после стыковки космический корабль пробудет на станции от пяти до десяти дней. Далее он вернется на Землю с порядка 270 кг грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:45 В стране и мире
Видео
МО РФ: «командира» нацистов «Азова»* вывезли в бронеавтомобиле из-за желания мариупольцев расправиться с ним
22:28 Армия
Видео
Опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали»
23:52 В стране и мире
Видео
Вирус из тропиков: что известно об вспыхнувшей в мире оспе обезьян
21:53 Армия
Видео
МО РФ: последняя группировка «Азова»* состояла из 531 боевика, всего сдались 2439 националистов
21:37 В стране и мире
Видео
Очевидцы опубликовали видео с моментом взрыва в окрестностях аэропорта Женевы
Популярное
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.