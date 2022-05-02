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На должной высоте: в преддверии праздника в Мелитополе подняли красное знамя Победы

Виктория Косогляденко
05:00 02.05.2022
Для того, чтобы водрузить огромное знамя, рабочие изготовили самый большой в городе флагшток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Узнаваемое место теперь и для западной прессы. Сегодня оно засветилось на кадрах многих иностранных СМИ. Журналистам показали обновленный центр Мелитополя и то, как город готовят к Параду Победы.

«Майские каникулы в Мелитополе начинаются с возвращения Ордена Победы на его законное место - на центральную ротонду. Тут восстановили не только арку. Сварили самый большой флагшток в городе, чтобы водрузить на него копию знамени Победы», - рассказала Виктория Косогляденко.

Команду к подъему флага отдал ветеран Великой Отечественной, оставивший в 45-м году автограф на крыше Рейхстага. Летчик первого класса, Владимир Николаевич Капитонов.

Оно по размеру как целый парус. Чтобы расправить его - наверх поднялась бригада рабочих. Архитектор Сергей специализируется на восстановлении памятников Великой Отечественной, но сегодняшняя его миссия, говорит, даже важнее. Ведь в эти минуты за ним с площади наблюдает весь город. И мать, которая гордится, что этот праздник подарил ей сын.

«Мой сыночек флаг поднимает, Сереженька. И вот второй стоит. Они близнецы, хорошие у меня дети и всеми горжусь. У меня трое их. Мне россияне снились, я всем говорила, меня ругали за это, а я сколько живу столько и снились», - призналась Зинаида Яровая.

Важный период в жизни Мелитополя еще по одной причине. В городе с этого момента - рублевая зона. В денежном обороте две валюты, к гривне добавился рубль. Обновлять ценники в супермаркетах начали с самого утра. Стоимость товара указывается в гривнах и в рублях. В какой валюте платить удобнее - в той покупатели и рассчитываются. И так будет в течение всего переходного периода.

На кассе их уже принимают, хотя и относятся к новой валюте пока настороженно. Сторублевые, тысячные купюры - здесь видят впервые. Да и цены еще придется отрегулировать. На рынке ожидаемо продукты дешевле, чем в супермаркетах. Магазины же пытаясь компенсировать убытки от простоя - пока задирают ценник. Власти региона обещают остановить рост цен, а еще обеспечить регулярные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы. И это тоже - за счет рублевых компенсаций.

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