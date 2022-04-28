В Херсонской области заявили о переходе в рублевую зону с 1 мая

Заместитель председателя военно-гражданской администрации региона сообщил, что переходный период займет до четырех месяцев.

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Херсонская область Украины переходит в рублевую валютную зону. Это начнется уже с воскресенья, 1 мая.

Как сообщает РИА Новости, данную информацию предоставил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону. Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», - заявил Кирилл Стремоусов.

Он добавил, что переходной период займет до четырех месяцев. Глава комитета спасения Херсонщины рассказал, что в данный период в регионе будут использоваться рубль и гривна.

Ранее представитель Минобороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что освобождены значительные территории Донецкой, Луганской народных республик, вся Херсонская область, часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

По его словам, сейчас на «этих территориях идет налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, производится посевная кампания».