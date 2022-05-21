Вековые традиции славы: 291 год назад в России был образован Тихоокеанский флот

Сегодня моряки Тихоокеанского флота решают поставленные задачи не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и за полярным кругом, а также в Средиземном море.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Под покровом ночи отряд боевых кораблей покинул бухту «Золотой Рог». Двести девяносто первый день рождения Тихоокеанского флота (ТОФ) большинство военных отметят в открытом море на учениях. Перед экипажами стоят важные задачи - отработка тактических маневров, стрельба ракетами и артиллерией по широкому спектру целей, кроме того предстоит отработать навыки обнаружения подлодок и авиации, но еще до выхода в открытое море - самые основы - борьбу за живучесть корабля.

Моряки корвета «Гремящий» на время изолируют задымленные помещения и тушат возгорание. Пожар хоть и условный, но действуют они, как при реальном ЧП - даже дышат с помощью кислородных баллонов. Сегодня Тихоокеанский флот решает задачи не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и за полярным кругом и в Средиземном море. Военные моряки в режиме нон-стоп испытывают артиллерию - бьют по морским щитам-мишеням и плавучим минам.

Главное вооружение современного Тихоокеанского флота, конечно, ракеты - почти все корабли способны нести на борту мощнейшие «Калибры». Ракеты запускают и с подводных лодок проекта «Магадан» с глубины в несколько десятков метров. Стальными мышцами гремят не только корабли. Морская авиация постоянно совершенствует свое мастерство как в море, так и на берегу.

За рубежами нашей страны сегодня приглядывают и береговые войска Тихоокеанского флота - на опубликованных кадрах военные развертывают ракетные комплексы «Бастион» на острове Матуа в Охотском море. Во вторую мировую там был большой японский гарнизон, российские войска заступили там на дежурство лишь в декабре прошлого года.

Уже в этом году в состав флота войдет первый атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» оснащенный баллистическими ракетами «Булава» и первая атомная субмарина проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Прибавится до конца 2022 шесть бесшумных дизель-электрических подлодок проекта «Магадан». Вот-вот флот заберет с Амурского судостроительного завода уже четвертый корвет проекта 20380 под именем «Резкий». Так же многие корабли ТОФ получат на вооружение мощнейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» - запускать их уже могут несколько корветов и фрегат «Маршал Шапошников».

На кораблях, которые сегодня еще остались на берегу - поднимают праздничные флаги расцвечивания. Для жителей и гостей Владивостока на центральной площади подготовлена концертная программа. Выступит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота.