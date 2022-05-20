Отряд кораблей ТОФ вышел в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также судов обеспечения вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

В рамках выхода из пункта базирования во Владивостоке экипажи кораблей и судов отработали экстренное приготовление к бою и походу, а также выход сил из-под удара условного противника. Отправление кораблей осуществлялось в темное время суток по замыслу отработки мероприятий тактической маскировки.

В составе двух тактических групп корабли вышли в акваторию залива Петра Великого в назначенные районы сосредоточения. После занятия указанных районов на боевых кораблях с экипажами были проведены тренировки с отработкой действий по борьбе за живучесть по различным ситуационным задачам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.