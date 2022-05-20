Армия Два атомных крейсера и подлодка войдут в состав ТОФ в 2022 году Крейсеры оснащены баллистическими ракетами «Булава» и крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнят атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подлодка «Магадан». Об этом заявил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц. «Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск"», - заявил он в интервью газете «Красная звезда». Подводные крейсеры имеют на своем борту грозное вооружение, уточнил адмирал. Так, «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой «Новосибирск» - крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, адмирал Сергей Авакянц отметил, что в 2022 году на флоте ожидают два морских тральщика. Это «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» Средне-Невского судостроительного завода. Швартовые испытания проходит еще одна новинка - корвет проекта 20380 «Резкий». Это четвертый по счету корабль проекта, построенный на Амурском судостроительном заводе. Материал подготовил Ян Брацкий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика