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Два атомных крейсера и подлодка войдут в состав ТОФ в 2022 году

01:14 20.05.2022
Крейсеры оснащены баллистическими ракетами «Булава» и крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».
Два атомных крейсера и подлодка войдут в состав ТОФ в 2022 году
© Фото: Минобороны России
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Подводные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) пополнят атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск», а также дизель-электрическая подлодка «Магадан». Об этом заявил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

«Отмечу ожидаемые у нас на флоте в 2022 году первый атомный стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Олег" и первую атомную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск"», - заявил он в интервью газете «Красная звезда».

Подводные крейсеры имеют на своем борту грозное вооружение, уточнил адмирал. Так, «Князь Олег» оснащен баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой «Новосибирск» - крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Кроме того, адмирал Сергей Авакянц отметил, что в 2022 году на флоте ожидают два морских тральщика. Это «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит» Средне-Невского судостроительного завода. Швартовые испытания проходит еще одна новинка - корвет проекта 20380 «Резкий». Это четвертый по счету корабль проекта, построенный на Амурском судостроительном заводе.

Материал подготовил Ян Брацкий.

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