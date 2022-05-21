Эрдоган назвал главное условие для поддержки вступления в НАТО Финляндии и Швеции

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Турция поддерживает политику открытых дверей НАТО и готова высказаться за вступление Финляндии и Швеции в альянс в случае, если они выразят солидарность со страной в вопросах безопасности. Об этом заявили в канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган в субботу, 21 мая, провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО... Президент Эрдоган объяснил, что если Швеция и Финляндия выразят солидарность с Турцией по основным вопросам, включая борьбу с терроризмом, то препятствовать в членстве в НАТО им не будут», - говорится в сообщении.

Столтенберг, как уточняется, отметил, что обеспокоенность Турции в сфере безопасности необходимо урегулировать.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не может одобрить вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Причиной он назвал лояльное отношение этих стран к курдским формированиям, которые Анкара считает террористическими.

Столтенберг после заявлений турецкой стороны об отказе поддержать присоединение Швеции и Финляндии к альянсу выразил мнение о необходимости изучить опасения Турции. Он отметил, что страна является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены.