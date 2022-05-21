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Столтенберг и Эрдоган обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Максим Крюков
18:41 21.05.2022
Ранее президент Турции заявлял, что страна отрицательно смотрит на присоединение этих государств к Альянсу.
Столтенберг и Эрдоган обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО
© Фото: Benoit Doppagne, KeystonePressAgency, globallookpress
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили заявку на членство в Североатлантическом блоке Финляндии и Швеции. Об этом сообщил глава Альянса в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции. Мы согласились с тем, что необходимо учитывать опасения в сфере безопасности всех членов альянса и продолжить переговоры для поиска решения», - написал он.

Ранее турецкий лидер заявил, что Турция не может сказать «да» вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. Он добавил, что делегациям скандинавских стран не стоит себя утруждать деловыми визитами, чтобы попытаться переубедить Анкару.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений турецкой стороны об отказе поддержать присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу выразил мнение о необходимости изучить опасения Турции. Он отметил, что страна является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены.

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