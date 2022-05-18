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FT: Турция заблокировала начало переговоров по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии

Анна Касаткина
17:08 18.05.2022
Отсрочка, вызванная позицией Турции, может сорвать планы быстро принять в альянс две скандинавские страны, пишет издание.
FT: Турция заблокировала начало переговоров по вступлению в НАТО Швеции и Финляндии
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, globallookpress
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Турция заблокировала начало рассмотрения заявок на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, 18 мая постпреды стран НАТО встретились, чтобы начать переговоры о вступлении двух стран в альянс, однако голосование заблокировали возражения со стороны Анкары.

Отсрочка, вызванная позицией Турции, считает источник FT, может привести к тому, что заявки скандинавских стран на присоединение к военному блоку не удастся обработать в течение одной-двух недель, как планировал генсек альянса Йенс Столтенберг. По мнению собеседника издания, этот вопрос постараются разрешить путем дипломатического воздействия между Турцией, Финляндией, Швецией и США.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало список требований, которые якобы выдвигает Турция в обмен на одобрение членства в НАТО Финляндии и Швеции. Среди них, в частности, указано возобновление участия Турции в программе производства истребителей F-35 и снятие санкций, введенных из-за покупки страной российских ЗРК С-400. По данным же турецких СМИ, требования Турции в основном связаны с прекращением поддержки Стокгольмом и Хельсинки курдских формирований.

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