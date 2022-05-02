Медведев заявил, что Украина бесцеремонно садится на шею Европе

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Украина все более бесцеремонно «садится на шею» европейским странам, но пока побаивается делать это в отношении американцев. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам», - написал он в заметке в своем Telegram-канале, озаглавленной «О новых врагах Украины».

При этом Медведев отметил, что американцев Украина «пока еще побаивается».

Он отметил, что «всегда мало оружия, наемников и денег», при этом европейские страны не спешат раскошелиться, как надо и «не ценят Незалежную». Медведев подчеркнул, что европейских лидеров начали заносить в базу сайта «Миротворец», так, туда попали президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ"», - добавил он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал власти Европейского союза за недостаточную помощь Украине. Он заявил, что оружие отправляется слишком долго и «не то, о котором просили».