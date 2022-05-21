Вооруженные силы России начали разминирование территории «Азовстали»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории предприятия «Азовсталь» начались операции по разминированию. Саперы Минобороны России и Донецкой Народной Республики ведут поиск минных заграждений.

В МО РФ заявили, что территория «Азовстали» в Мариуполе полностью освобождена. В ведомстве отметили, что с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 националистов и военнослужащих ВСУ.

Также были опубликованы кадры выхода последней группы боевиков с «Азовстали». На видео показан обыск сдавшихся в плен, российские военнослужащие также проверяют их на наличие нацистских татуировок. Вчера вечером, по данным Минобороны РФ, сдались в плен и сложили оружие 531 человек.