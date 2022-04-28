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МИД РФ допускает содействие Госдепа США при создании сайта «Миротворец»

Алексей Курильченко
12:35 28.04.2022
По словам Марии Захаровой, США на протяжении многих лет «прикрывали» скандальный украинский сайт.
МИД РФ допускает содействие Госдепа США при создании сайта «Миротворец»
© Фото: U.S. Department of State
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В создании украинского сайта «Миротворец» могли принимать участие сотрудники Госдепартамента США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Я теперь понимаю, почему столько лет они (США - прим.ред.) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине», - заявила Захарова.

Ранее в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на транспорте и являлись сторонниками «украинского нацизма», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также задержанные передавали на сайт «Миротворец» сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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