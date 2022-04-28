В стране и мире МИД РФ допускает содействие Госдепа США при создании сайта «Миротворец» Алексей Курильченко По словам Марии Захаровой, США на протяжении многих лет «прикрывали» скандальный украинский сайт. © Фото: U.S. Department of State Читайте нас на: В создании украинского сайта «Миротворец» могли принимать участие сотрудники Госдепартамента США. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Я теперь понимаю, почему столько лет они (США - прим.ред.) прикрывали, с точки зрения попечительства, сайт "Миротворец", так, может, это их вообще разработка была, на котором выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже "ноу-хау" госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине», - заявила Захарова. Ранее в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на транспорте и являлись сторонниками «украинского нацизма», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также задержанные передавали на сайт «Миротворец» сведения о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика