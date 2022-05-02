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Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского газа

Анна Назайкина
10:35 02.05.2022
Накануне стало известно, что десять европейских стран открыли счета в российском банке для оплаты газа по схеме, предложенной Москвой.
Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против российского газа
© Фото: Газпром
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Венгрия никогда не поддержит линию санкционной политики в отношении Москвы в сфере энергетики, Будапешт наложит вето на любую инициативу Европейского союза, которая может привести к ограничению импорта энергоносителей из РФ. Такое заявление сделал руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуляш.

«Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций Европейского союза против России на сферу энергетики. Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии», — сказал он в эфире HirTV.

Кроме того, представитель венгерского правительства подчеркнул, что ЕС не было принято никаких рестрикций, которые бы делали невозможным оплату голубого топлива из России в рублях - регулированием этим занимается гражданско-правовой договор между государствами и компаниями.

«Помимо Венгрии, российский газ и нефть закупают еще девять европейских стран, при этом их лидеры хотят выглядеть хорошими и не говорят честно об этом с собственным народом», - добавил Гуляш.

Накануне стало известно, что десять европейских стран открыли счета в российском банке для оплаты газа по схеме, предложенной Москвой. В Будапеште пояснили, что Венгрия открыла счет в евро. На него будут перечислять платежи за топливо. Затем валюта ЕС будет конвертироваться в рубли.

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