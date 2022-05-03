МО РФ показало пуски трех высокоточных ракет «Оникс» по объектам ВСУ с побережья Черного моря
Министерство обороны России показало пуски трех высокоточных ракет «Оникс» по объектам вооруженным сил Украины с побережья Черного моря в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.
«В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры ВСУ», - говорится в сообщении МО РФ.
Было добавлено, что пуск по назначенным наземным целям выполнил расчет дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион».
Сегодня официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ «Ониксами» в районе Одессы нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.