ВС РФ уничтожили ЗРК «Оса АКМ» и батарею РСЗО в районе Архангеловки

Всего высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинский зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня уничтожены российскими войсками в районе Архангеловки в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов противника, включая четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения.

«Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки», - уточнил представитель МО.

Н брифинге Конашенков также рассказал, что в ходе воздушного боя сбит украинский МиГ-29. Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 10 беспилотников, добавил он.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.