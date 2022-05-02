Российские средства ПВО за сутки уничтожили еще 10 украинских беспилотников

По данным МО РФ, были уничтожены 10 беспилотников ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожены десять украинских БПЛА. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным МО РФ, десять беспилотников ВСУ удалось уничтожить в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск», - сказал он.

Ранее начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что 21 апреля на позицию Вооруженных сил России с беспилотника была сброшена емкость с ампулами. Ожидалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция и выделятся токсичные вещества.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.