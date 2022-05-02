МО РФ: украинский истребитель МиГ-29 сбит в ходе воздушного боя в районе Славянска

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Украинский истребитель МиГ-29 сбит в ходе воздушного боя в районе Славянска. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29», - сказал он.

Конашенков также отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ за сутки поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области.

«Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», - добавил представитель МО.

По словам Конашенкова, российские войска также уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Украины в Харьковской, Херсонской области, Запорожской областях, в Донецкой народной республике, а также в районе города Луганск.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.