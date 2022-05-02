ВСУ обстреляли два района Донецка

В течение тринадцати минут были зафиксированы обстрелы по Куйбышевскому и Кировскому районам.

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Украинские военные обстреляли два района Донецка за тринадцать минут. По населенному пункту выпустили четыре снаряда калибром 122 мм и четыре ракеты из БМ-21 «Град». Об этом заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.54 - н.п. Водяное - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм; 00.07 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено четыре ракеты из БМ21 «Град», - говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили пять ракет по населенному пункту Ясиноватая. Как отмечают в представительстве ДНР в СЦКК, при обстрелах использовались ракеты БМ21 «Град».

Также стало известно об ударе ВСУ по рынку в Донецке. Сообщается, что два человека погибли и пять получили ранения.