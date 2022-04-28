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«Обстрел велся из "Градов"»: корреспондент «Звезды» рассказал об ударе ВСУ по рынку в Донецке

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
13:14 28.04.2022
Два человека погибли и пять получили ранения при обстреле рынка украинскими войсками.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов рассказал, что происходит в Донецке, который сегодня обстреляли украинские войска. Несколько ракет упали в двух районах - Петровском и Кировском. В микрорайоне Текстильщик под ударом оказался рынок. Приходят сообщения об убитых и раненых, загорелись несколько павильонов.

«Обстрел велся из "Градов". Мы видим то, что осталось от снаряда. Рядом - лужи крови. На самом деле сейчас уточняется количество пострадавших, но как минимум два человека погибли, уже известно. Это пожилая женщина и пожилой мужчина, его тело остается в соседнем ряду», - сказал Кольцов.

По словам корреспондента, был произведен залповый удар из РСЗО «Град». После обстрела произошел пожар.

«Надо отметить, что отсюда совсем недалеко до Марьинки, где украинские военные до сих пор удерживают свои позиции. У них в распоряжении есть различная артиллерия, и периодически районы Донецка, Петровский и Кировский подвергаются обстрелам», - добавил корреспондент.

В настоящее время рынок закрыт, на месте обстрела работают следователи и пожарные.

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