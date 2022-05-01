В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ДНР заявили, что украинские военные выпустили пять ракет по Ясиноватой

Елизавета Потейчук
19:45 01.05.2022
До этого украинские военные обстреляли освобожденные населенные пункты Херсонской области Киселевка и Широкая Балка.
В ДНР заявили, что украинские военные выпустили пять ракет по Ясиноватой
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

В Донецкой Народной республике украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«18:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ21 “Град”», - передает ведомство у себя в Telegram.

Ранее подразделения вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Херсонской области Киселевка и Широкая Балка. Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:51 Армия
Видео
«Ругались, что мы пророссийский город»: спасенная с «Азовстали» рассказала об отношении националистов
17:53 Спорт
Надаль осудил отстранение теннисистов из РФ от участия в Уимблдоне
16:22 В стране и мире
Опубликовано фото с места падения легкомоторного самолета под Красноярском
15:44 В стране и мире
Еще 40 мирных граждан эвакуировано с территории «Азовстали» в Мариуполе
14:45 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке регионов РФ в условиях санкций
Популярное
Видео
Высокоточный удар: кадры пуска ракеты«Оникс» в рамках спецоперации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Орехове и обвиняют в этом ВС России
Видео
«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»
Видео
«Остановитесь»: сложивший оружие солдат ВСУ обратился к сослуживцам
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.