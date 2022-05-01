В стране и мире В ДНР заявили, что украинские военные выпустили пять ракет по Ясиноватой Елизавета Потейчук До этого украинские военные обстреляли освобожденные населенные пункты Херсонской области Киселевка и Широкая Балка. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: В Донецкой Народной республике украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО «Град» по населенному пункту Ясиноватая. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «18:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ21 “Град”», - передает ведомство у себя в Telegram. Ранее подразделения вооруженных сил Украины подвергли обстрелу освобожденные населенные пункты Херсонской области Киселевка и Широкая Балка. Огонь украинские националисты вели по сугубо гражданским объектам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика