Взявший в заложники ребенка в Чите мужчина арестован на два месяца

На заседании суда бывшая супруга читинца рассказала о постоянных угрозах с его стороны.

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Взявший в заложники трехлетнего сына в Чите вооруженный мужчина арестован на два месяца. Он останется под стражей до 29 июня, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Ингодинского районного суда.

По мнению судьи, на свободе обвиняемый Алексей Докин может оказать давление на потерпевших и свидетелей.

«Избрать обвиняемому Докину Алексею Владимировичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 29 июня 2022 года», - сказала судья.

Сам обвиняемый на суде просил не заключать его под стражу, так как ему нужно работать и платить кредиты. Его бывшая супруга, напротив, высказалась за арест Докина и пояснила, что развелась с ним из-за постоянных угроз.

Инцидент произошел в субботу, 30 апреля, в многоэтажном доме в Чите. По версии следствия, Докин поссорился с бывшей женой. В ходе конфликта он начал демонстрировать ножи и ружье, угрожать, попытался ударить брата женщины ножом. Затем Докин выгнал бывшую супругу и ее родственников в подъезд, а сам заперся с малолетним сыном в квартире. Мать ребенка обратилась в полицию, правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину, кадры задержания ранее публиковал телеканал «Звезда».

Возбуждено уголовное дело по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством») и 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия. На месте происшествия найдено огнестрельное ружье, на которое у Докина не было разрешения, сообщил журналистам старший помощник руководителя главка СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.