Взявшего в заложники ребенка в Чите мужчину вывели из здания: видео

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают в машину задержанного.

© Видео: ЧВК Чита, Вконтакте © Фото: ЧВК Чита, Вконтакте

Мужчину, взявшего в заложники ребенка в Чите вывели из здания. Очевидцы выложили видео действия в соцсети. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сажают в машину задержанного.

Ранее в МВД сообщили, что взявший в заложники ребенка в Чите мужчина задержан. Также в распоряжении «Звезды» оказались кадры выхода женщины из здания с ребенком на руках.

Напомним, мужчина взял в заложники маленького ребенка и свою жену в жилом доме на Украинском бульваре. Женщине впоследствии удалось вырваться и сбежать. Кроме того, очевидцам происшествия удалось запечатлеть на видео, как к месту предполагаемого преступления съезжаются машины экстренных служб.