Опубликованы кадры задержания мужчины, взявшего в заложники ребенка в Чите

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России обнародовало кадры задержания правоохранителями в Забайкальском крае мужчины, который подозревается в незаконном удержании ребенка. На опубликованной записи можно увидеть, как из квартиры жилого дома вызволяют мальчика, а затем выводят предположительного злоумышленника.

Инцидент произошел в городе Чите на Украинском бульваре. Согласно предварительным данным, местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, закрылся в помещении с несовершеннолетним и не впускал внутрь жену.

Как выяснило следствие, подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1986 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном лишение свободы, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением оружия.