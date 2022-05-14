Рогозин заявил, что космонавты РФ не будут летать на американских кораблях Starliner
Российские космонавте не будут летать на американских космических кораблях Boeing Starliner. Как заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, решения связано с проблемами безопасности у американского космолета.
«Он (Boeing Starliner - прим.ред) аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава корпорации также заявил, что NASA предлагают России проводить перекрестные полеты, при которых экипаж одного корабля - например «Союза МС» или того же Starliner - будет состоять из американца и россиянина. Однако Рогозин отметил, что это не может произойти до тех пор, пока у американской стороны не будут решены проблемы на кораблях.
«На корабле (Илона - прим.ред.) Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы... это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку (Анну Кикину - прим.ред.) на их корабль», - сказал Рогозин.
Первый запуск Boeing Starliner состоялся в конце 2019 года. По данным NASA, корабль был выведен на орбиту нештатно - у Starliner не произошло включение двигателя, необходимого для сближения корабля с МКС.