Рогозин заявил, что космонавты РФ не будут летать на американских кораблях Starliner

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Российские космонавте не будут летать на американских космических кораблях Boeing Starliner. Как заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, решения связано с проблемами безопасности у американского космолета.

«Он (Boeing Starliner - прим.ред) аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», - сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава корпорации также заявил, что NASA предлагают России проводить перекрестные полеты, при которых экипаж одного корабля - например «Союза МС» или того же Starliner - будет состоять из американца и россиянина. Однако Рогозин отметил, что это не может произойти до тех пор, пока у американской стороны не будут решены проблемы на кораблях.

«На корабле (Илона - прим.ред.) Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы... это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку (Анну Кикину - прим.ред.) на их корабль», - сказал Рогозин.

Первый запуск Boeing Starliner состоялся в конце 2019 года. По данным NASA, корабль был выведен на орбиту нештатно - у Starliner не произошло включение двигателя, необходимого для сближения корабля с МКС.