Безос заявил, что власти США хотят скрыть проблему рекордной инфляции

По словам бизнесмена, не профсоюзы и богатые вызывают инфляцию.

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Американские власти хотят «замылить» проблему рекордной за последние сорок лет инфляции в стране. Такое мнение выразил основатель Amazon Джефф Безос.

«Власти хотят «замылить» тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Миллиардер также напомнил, что администрация предпринимала попытки добавить в федеральный бюджет 3,5 триллиона долларов. Он отметил, что инфляция была бы еще выше, чем сегодня в случае, если бы у властей США получилось сделать это.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против РФ провоцируют экономический кризис в мире. Он подчеркнул, что авторы санкций бьют по своим собственным национальным интересам.