Германия поставит 15 зенитных установок Gepard Украине только в июле

Ранее ФРГ не смогла поставить Киеву зенитные установки Gepard. Отмечалось, что проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии реэкспортировать вооружение в зону боевых действий.

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Германия поставит 15 зенитных самоходных установок Gepard на Украину только в июле. Об этом сообщает немецкое агентство dpa. Такое решение было принято в результате переговоров между главой минобороны Германии Кристине Ламбрехт и ее украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Ранее ФРГ не смогла поставить Киеву зенитные установки Gepard. Отмечалось, что проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии, в которой производят боеприпасы для Gepard, реэкспортировать вооружение в зону боевых действий. По данным издания Welt, 23 тысяч снарядов из ФРГ для 30 установок хватило бы только на полчаса стрельбы.

Кроме того, В Ираке предупредили, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам.