Welt: ФРГ не смогла поставить зенитные установки Gepard на Украину

По данным издания, 23 тысяч снарядов из ФРГ для 30 установок хватило бы только на полчаса стрельбы.

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Германия не смогла поставить на Украину зенитные установки Gepard. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на источники в киевских властях.

«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», - говорится в издании.

В статье отмечается, что проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии, в которой производят боеприпасы для Gepard, реэкспортировать вооружение в зону боевых действий. По данным издания, 23 тысяч снарядов из ФРГ для 30 установок хватило бы только на полчаса стрельбы.

Ранее немецкое издание сообщило, что Берлин предоставит Киеву семь гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) из резервов Бундесвера. По информации Welt, такое решение правительство приняло вопреки Совету Бундесвера.