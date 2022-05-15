В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ираке предупредили, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам

Марина Крижановская
04:28 15.05.2022
Один из экспертов сказал, что нельзя исключать того, что американское оружие попадет в руки экстремистам или террористам ИГИЛ* контрабандным путем.
В Ираке предупредили, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Поставки оружия на Украину странами Запада и, в частности, США могут спровоцировать укрепление террористических группировок. В пример была приведена террористическая организация «Исламское государство»*.

Так, исследователь в области безопасности Акила ат-Тайи привел в качестве примера ситуацию 2014 года. Тогда ИГ* удалось захватить города на севере и западе Ирака и овладеть большим количеством военной техники и оружия производства США, оставленного на военных базах. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«Американское оружие, в настоящее время поставляемое Украине, весьма вероятно, будет контрабандным путем отправлено экстремистам, будь то на Украине или за ее пределами, или террористическим группам, в том числе ИГ*, с целью их вооружения или создания новых организаций с другими именами», - поделился мнением эксперт.

Другой исследователь из Ирака, Джалил Халаф, заявил, что поставляемое США на Украину оружие - это угрожающая опасность для всего мира. Халаф добавил, что нельзя исключать того, что американское оружие попадет в руки экстремистам или террористам ИГИЛ*.

«Америка отправила Украине много оружия и так называемых неонацистских добровольцев. Сам факт этого представляет большую опасность не только для этих стран, но и для всего мира, потому что никто не исключает, что это оружие может достаться экстремистам или даже ИГ*», - отметил Джалил Халаф.

Ранее ФСБ России удалось задержать на территории РФ 60 последователей неонацистской группировки «М.К.У.»**, подконтрольной киевским спецслужбам.

Также приводилось предупреждение из Пентагона, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что это может произойти в случае непринятия Сенатом США соответствующего закона.
 

* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории России. 

** «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.», МКУ) - неонацистская террористическая организация, запрещенная на территории России. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:28 В стране и мире
В Ираке предупредили, что поставляемое Украине оружие может попасть к террористам
02:26 В стране и мире
Сервис «Авито» вновь доступен пользователям
00:55 В стране и мире
В США заявили о крупнейшем за 50 лет энергокризисе в стране
23:28 В стране и мире
В американском Буффало погибли 8 человек в результате стрельбы в супермаркете
23:09 В стране и мире
«А мы думали, помогут»: Медведев иронично высказался о заявлениях глав МИД G7
Популярное
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.