Один из экспертов сказал, что нельзя исключать того, что американское оружие попадет в руки экстремистам или террористам ИГИЛ* контрабандным путем.

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Поставки оружия на Украину странами Запада и, в частности, США могут спровоцировать укрепление террористических группировок. В пример была приведена террористическая организация «Исламское государство»*.

Так, исследователь в области безопасности Акила ат-Тайи привел в качестве примера ситуацию 2014 года. Тогда ИГ* удалось захватить города на севере и западе Ирака и овладеть большим количеством военной техники и оружия производства США, оставленного на военных базах. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«Американское оружие, в настоящее время поставляемое Украине, весьма вероятно, будет контрабандным путем отправлено экстремистам, будь то на Украине или за ее пределами, или террористическим группам, в том числе ИГ*, с целью их вооружения или создания новых организаций с другими именами», - поделился мнением эксперт.

Другой исследователь из Ирака, Джалил Халаф, заявил, что поставляемое США на Украину оружие - это угрожающая опасность для всего мира. Халаф добавил, что нельзя исключать того, что американское оружие попадет в руки экстремистам или террористам ИГИЛ*.

«Америка отправила Украине много оружия и так называемых неонацистских добровольцев. Сам факт этого представляет большую опасность не только для этих стран, но и для всего мира, потому что никто не исключает, что это оружие может достаться экстремистам или даже ИГ*», - отметил Джалил Халаф.

Ранее ФСБ России удалось задержать на территории РФ 60 последователей неонацистской группировки «М.К.У.»**, подконтрольной киевским спецслужбам.

Также приводилось предупреждение из Пентагона, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби пояснил, что это может произойти в случае непринятия Сенатом США соответствующего закона.



* ИГ, ИГИЛ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

** «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.», МКУ) - неонацистская террористическая организация, запрещенная на территории России.