Путин предложил Совбезу создать государственную систему защиты информации
Президент России Владимир Путин предложил создать государственную систему защиты информации. Об этом он заявил сегодня, 20 мая, на заседании Совета Безопасности РФ.
«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», - сказал он.
Лидер России подчеркнул, что процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, должны быть максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне. По мнению президента РФ, очевидный путь к реализации этой задачи - переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты.
Также Путин говорил о том, что против России развязана настоящая война в информационном пространстве, количество кибератак на российскую инфраструктуру в последние годы постоянно растет.