Путин предложил Совбезу создать государственную систему защиты информации

Лидер России подчеркнул, что процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, должны быть максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне.

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Президент России Владимир Путин предложил создать государственную систему защиты информации. Об этом он заявил сегодня, 20 мая, на заседании Совета Безопасности РФ.

«Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления», - сказал он.

Лидер России подчеркнул, что процессы цифровизации, которые сейчас активно идут в системе госуправления и российской экономике, должны быть максимально защищены от любого потенциального негативного воздействия извне. По мнению президента РФ, очевидный путь к реализации этой задачи - переход на отечественную технику, технологии, программы и продукты.

Также Путин говорил о том, что против России развязана настоящая война в информационном пространстве, количество кибератак на российскую инфраструктуру в последние годы постоянно растет.