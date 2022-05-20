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Путин: против России развязана война в информационном пространстве

Анна Касаткина
15:52 20.05.2022
С началом спецоперации на Донбассе и Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, заявил президент РФ.
Путин: против России развязана война в информационном пространстве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Против России развязана настоящая война в информационном пространстве, количество кибератак на российскую инфраструктуру в последние годы постоянно растет. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру в последние годы постоянно растет... С началом специальной военной операции на Донбассе и на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. По сути, против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», - сказал он, выступая перед членами Совета безопасности РФ. 

По словам Путина, в разы увеличилось число кибератак, в том числе комплексных, которые не под силу хакерам-одиночкам. Они наносятся по средствам массовой информации, информационным системам финансовых учреждений и органов власти, участились попытки проникновения в корпоративные сети.

«Атаки наносятся из разных государств, и при этом они четко скоординированы. По сути, это действия государственных структур», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в состав армий различных стран официально входят кибервойска.

Путин добавил, что одним из инструментов санкционного давления стали ограничения на зарубежные информационные технологии. Так, в одностороннем порядке прекращается техподдержка программ и продуктов, они блокированы после обновления. Все это следует учитывать при использовании и установке новых иностранных продуктов компаниями и органами власти, отметил он.

«Но уже сегодня можно сказать, что в целом киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию провалились. В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы», - подчеркнул президент.

Ранее в посольстве РФ призвали США «приструнить» Киев в контексте кибератак на Россию. Дипломаты рассказали, что «с молчаливого согласия американцев киевский режим активно создает первую в мире киберармию численностью порядка 300 тысяч "солдат"».

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