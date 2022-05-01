Путин подписал указ о допмерах по обеспечению информационной безопасности

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Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечение информационной безопасности России. Согласно тексту документа на сайте правовой информации, в организациях должно быть создано подразделение, которые будет реагировать на атаки хакеров.

ФСБ РФ поручается организовать аккредитацию центров борьбы с компьютерными атаками. Также согласно документу, с 2025 года организациям запрещено использовать зарубежные средства защиты информации.

Также Путин подписал закон, который упростит процедуру постановки на налоговый учет иностранных компаний, которые открывают счета в российских банках. Помимо прочего это необходимо для оплаты российского газа в рублях.