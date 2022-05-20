В МО РФ заявили об уничтожении украинского радиолокатора комплекса С-300 под Харьковом

Также уничтожена пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ» в районе Северска, добавили в российском военном ведомстве.

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Российские военные уничтожили радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в районе города Барвенково под Харьково, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за минувшие сутки ударами ракет воздушного базирования ВКС России удалось поразить четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения войск противника, а также семь складов боеприпасов и горючего в нескольких населенных пунктах ДНР.

Кроме того, российскими средствами ПВО уничтожены десять беспилотников в небе над Херсонской и Харьковской областями. Также в нескольких населенных пунктах этих областей перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

В общей сложности с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ на Украине, удалось уничтожить 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотника, 314 ЗРК, 3168 танков и бронемашин, 396 установок РСЗО 1571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3039 единиц специальной военной автомобильной техники.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что общее число украинских военных, вышедших с территории мариупольского комбината «Азовсталь» и сдавшихся в плен, уже составляет 1908 человек.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов