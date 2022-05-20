Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожили 280 украинских националистов за сутки

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что поражено три украинских пункта управления и 47 районов сосредоточения войск.

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В Минобороны России рассказали о боевой работе оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, ракетные войска и артиллерия поразили 12 украинских пунктов управления, 213 районов сосредоточения войск, 23 артиллерийских и минометных подразделения и еще три склада боеприпасов. Последние находились в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области.

Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования украинского радиолокатора комплекса С-300 под Харьковом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов