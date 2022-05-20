Шойгу: на данный момент сложили оружие 1 908 украинских националистов из «Азовстали»

С территории завода эвакуированы мирные граждане, спасены 177 человек, в том числе 85 женщин и 47 детей, добавил министр обороны РФ.

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Общее число украинских военных, вышедших с территории мариупольского комбината «Азовсталь» и сдавшихся в плен, уже составляет 1 908 человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На данный момент сложили оружие 1 908 человек. Напомню, что до этого там сложили оружие 1 387 морских пехотинцев», - сказал он на коллегии Минобороны РФ.

Он напомнил, что с территории предприятия эвакуированы мирные люди. В частности, из заточения вышли 177 человек, среди них 85 женщин и 47 детей.

Шойгу заявил, что освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению. Также глава российского военного ведомства рассказал о провальной попытке украинских военных захватить остров Змеиный.

Ранее летчик Ми-28 рассказал корреспонденту «Звезды» Анатолию Бородкину про бой на Украине, за который был награжден орденом Мужества.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов