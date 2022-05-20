Шойгу: в ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников

Как заметил министр обороны России, применение этих беспилотников позволит сберечь летный состав и сократить затраты на разведывательные и огневые задачи.

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Стратегические беспилотники должны поступить на вооружение российской армии в ближайшей перспективе. Об этом заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников. Их применение позволит сберечь летный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счет снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники», - сказал он.

Глава российского военного ведомства отметил, что общее число украинских военных, вышедших с территории мариупольского комбината «Азовсталь» и сдавшихся в плен, уже составляет 1908 человек.

Он напомнил, что в канун Дня Победы киевские власти попытались захватить остров Змеиный, но их действия привели к полному провалу. Также, по словам Шойгу, свобождение ЛНР близится к завершению.

Ранее летчик Ми-28 рассказал корреспонденту «Звезды» Анатолию Бородкину про бой на Украине, за который был награжден орденом Мужества.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов