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Шойгу рассказал о провале украинской попытки захвата острова Змеиный

12:16 20.05.2022
ВС РФ ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений Вооруженных сил Украины, заявил министр обороны России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Накануне Дня Победы киевские власти попытались захватить остров Змеиный, их действия привели к полному провалу. Об этом в ходе вступительного слова сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии российского оборонного ведомства.

«Украинские власти предприняли авантюрную попытку захватить остров Змеиный. Эта сомнительная акция обернулась полным провалом», - сказал он.

ВС РФ ликвидировали более 50 военнослужащих элитных подразделений Вооруженных сил Украины, добавил Шойгу.

Министр заявил, что за трое суток ВС России на Змеином уничтожили четыре вражеских самолета, 10 вертолетов, 30 беспилотников и три катера.

Глава российского оборонного ведомства добавил, что любые провокационные действия со стороны Киева будут и в дальнейшем жестко пресекаться.

Ранее появились подробности попытки украинского десанта провести штурм острова Змеиный.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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