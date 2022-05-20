Армия Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», - отметил он на коллегии Минобороны РФ. Также глава российского военного ведомства рассказал о провале попытки со стороны украинских военных захватить остров Змеиный. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика