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Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению

12:13 20.05.2022
ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Освобождение Луганской Народной Республики близится к завершению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Группировки российских Вооруженных сил совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики», - отметил он на коллегии Минобороны РФ.

Также глава российского военного ведомства рассказал о провале попытки со стороны украинских военных захватить остров Змеиный.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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