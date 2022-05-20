Армия Армия Армия

Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО

12:20 20.05.2022
По словам главы оборонного ведомства, в этом году планируется поставить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники в подразделения ЗВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Минобороны РФ принимает меры адекватного противодействия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Коллегии Минобороны России.

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», - сказал он.

Также он добавил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в российские войска современного вооружения и военной техники. Ожидается, что в этом году ЗВО получит более двух тысяч единиц таких образцов.

Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время НАТО проводит серию учений «Защитник Европы» с участием до сорока тысяч военнослужащих из тридцати стран альянса. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:10 В стране и мире
Песков: регионы РФ сами могут брать шефство над другими регионами, в том числе над Донбассом
12:17 Армия
Видео
Шойгу: на данный момент сложили оружие 1 908 украинских националистов из «Азовстали»
12:16 Армия
Видео
Шойгу рассказал о провале украинской попытки захвата острова Змеиный
12:05 В стране и мире
США уничтожили последнюю ракету с нервно-паралитическим веществом
11:45 В стране и мире
КНР начала учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию
Популярное
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.