Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО

По словам главы оборонного ведомства, в этом году планируется поставить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники в подразделения ЗВО.

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В зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Минобороны РФ принимает меры адекватного противодействия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Коллегии Минобороны России.

«В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений», - сказал он.

Также он добавил, что организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в российские войска современного вооружения и военной техники. Ожидается, что в этом году ЗВО получит более двух тысяч единиц таких образцов.

Кроме того, Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время НАТО проводит серию учений «Защитник Европы» с участием до сорока тысяч военнослужащих из тридцати стран альянса. Главной особенностью манёвров является переброска из США на Европейский континент полноценной дивизии.

Материал подготовили: Максим Крюков, Николай Баранов