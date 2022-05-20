Шойгу заявил о наращивании масштабов боевой подготовки НАТО у границ России

По словам министра, заходы американских кораблей с управляемым ракетным оружием в Балтийское море приобрели систематический характер.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о наращивании масштабов боевой подготовки НАТО у границ РФ. Он сделал это в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.

«За последние восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, с трех до сорока пяти полетов в год», - отметил Шойгу.

По словам министра, заходы американских кораблей с управляемым ракетным оружием в Балтийское море приобрели систематический характер. В качестве примера Шойгу привел шесть раз, когда эти корабли выполняли задачи вблизи Калининградской области с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. В то время как с 2016 года вскрыто 24 подобных мероприятия.

«Одновременно США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у наших границ. В настоящее время проводится серия учений «Защитник Европы» с участием до сорока тысяч военнослужащих из тридцати стран блока», - сказал Шойгу.

Как добавил Сергей Шойгу, главная особенность этих маневров - переброска из США в Европу полноценной дивизии и развертывание группировки войск на трех стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном.

Кроме этого, министр обороны России заметил, что близится к завершению освобождение территории Луганской Народной Республики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов