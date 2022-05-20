Летчик Ми-28 рассказал про бой на Украине, за который был награжден «Орденом мужества»

Совершая полет в сложных погодных условиях, летчик обнаружил бронетехнику противника и уничтожил ее ракетным вооружением.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Удар управляемыми ракетами точно в цель. Командир вертолетного звена Ми-28 Антон рассказал корреспонденту «Звезды» об одном из запоминающихся боевых вылетов. Тогда, работая в сложных метеоусловиях, летчик заметил два бронетранспортера украинских националистов. Решение было принято в считанные секунды.

«Было опознано два бронетранспортера противника. Применили управляемую ракету, а также неуправляемые ракеты. Цели были успешно поражены, в двух заходах, с разных направлений», - рассказал командир вертолетного звена Ми-28 Антон.

Антон - молодой офицер, но уже опытный военный летчик. В первые поединки вступал еще с террористами в Сирии. Сейчас очень благодарен судьбе за этот опыт. О своей боевой машине отзывается положительно. Техника надежна в бою, говорит Антон.

Бронекапсула защищает летчика от атаки с земли, а внушительный боекомплект позволяет эффективно поражать любые цели. Чуть больше месяца назад командир звена «Ночных охотников» получил свой первый «Орден мужества».