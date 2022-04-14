Подлодки ТОФ уничтожили «Калибрами» условного противника в Японском море

Новейшие подводные лодки Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» успешно нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» из подводного положения по морской цели.

Отрабатывая практические действия, подводные лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника». Также во время учений они вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

Крылатые ракеты успешно поразили мишень - специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации ТОФ.

Накануне в Министерстве обороны России назвали количество уничтоженной техники вооруженных сил Украины с начала специальной операции. Так, по словам представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, Вооруженные силы России уничтожили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ, а также 447 беспилотных летательных аппаратов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.