Небензя: РФ допускает, что Украина меняет зерно на военную помощь

Кроме того, постпред РФ при ООН заявил, что Россия может экспортировать 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя допускает, что Украина расплачивается с Европой зерном за военную помощь. Дипломат отметил, что экспорт идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС.

«Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом - как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», - приводит слова постпреда РИА Новости.

По словам Небензи, глобальный продовольственный кризис начался гораздо раньше конфликта на Украине. Он добавил, что Россия может экспортировать 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска. Данное предложение будет действовать с 1 августа и до конца года.

Ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин раскритиковал идею верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля вывести с Украины зерно в Европу.